Еще 300 бойцов ВС России вернулись из украинского плена

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "300 на 300". Об этом рассказали в пятницу, 6 марта, в российском Министерстве обороны.

Как подчеркнуло ведомство, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ и Соединенные Штаты.

Российские бойцы пока находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем военнослужащие будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации, цитирует сообщение Минобороны "Интерфакс".

Этот обмен военнопленными был ожидаем. Накануне помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что за два дня планируется обменяться бойцами по формуле "500 на 500", причем по 200 человек с каждой стороны отправились домой 5 марта.

Тему военнопленных обсуждали 4 марта президент России Владимир Путин и глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Российский лидер принял решение освободить двух принудительно мобилизованных на Украине граждан Венгрии — в зоне СВО они попали в плен к российским бойцам. Сийярто забрал освобожденных сограждан с собой.