Психолог Вероника Степанова раскрыла подноготную брака Мелании и Дональда Трамп: "Это любовь сумасшедшая до конца его дней"

Вероника Степанова записала свежее видео, в котором проанализировала отношения президента США Дональда Трампа с супругой Меланией.

Для начала психолог усомнилась в том, что между ними вообще есть химия. Вероника напомнила, что американскому лидеру 79 лет, он значительно старше избранницы. "Химией" не пахнет уже лет -цать", - отрезала Степанова.

Также она заявила, что Мелания явно лидер в отношениях с Дональдом. "Обратите внимание, она из него в каком-то смысле вьет веревки, может его позорить: не взять его за руку..." - высказала мнение Вероника.

Психолог считает, что Дональд Трамп вообще побаивается своей жены. "Это любовь сумасшедшая до конца его дней. А она с такой терпимостью к нему относится. И они стоят, конечно, друг друга", - уверена Степанова.

При этом в своем официальном телеграм-канале она отмела все сплетни, что Дональд Трамп якобы взял Меланию, чтобы она "куда-то красиво с ним выходила".

Кстати, недавно Мелания опровергла давно муссирующиеся слухи, что она вышла замуж за Дональда Трампа потому, что он очень богатый человек. Дело в том, что в чистую любовь супругов, разница в возрасте которых составляет 24 года, мало кто верит. Мелания назвала эти разговоры "беспочвенными обвинениями".