Песков рассказал о военном сотрудничестве с Ираном

Российские власти поддерживают диалог с иранской стороной. Об этом рассказал в пятницу, 6 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать высказывания главы МИД Ирана о том, что Москва и Пекин поддерживают Тегеран.

Как отметил Песков, "мы находимся в диалоге с представителями руководства Ирана, и мы продолжим, безусловно, этот диалог". Однако политик отказался уточнить, идет ли речь про военно-техническое сотрудничество: "Это всё, что я хотел сказать по этой теме" (цитаты по ТАСС).

Между тем посол исламской республики в Москве Казем Джалали в эфире телеканала РБК заявил, что единственный союзник Ирана — это его народ, но в то же время Тегеран рассчитывает на своих друзей: "Наши дружественные страны должны быть рядом с нами в трудную минуту. Потому что мы в трудные дни были рядом с нашими друзьями".

Депутат Госдумы Андрей Колесник заверил, что Россия не будет посылать своих военных в зону боевых действий в Иране. Парламентарий отметил, что наша страна "будет в любом случае помогать", однако конкретные решения в этой сфере находятся в исключительной компетенции высшего российского руководства.