Богомолов отреагировал на назначения Хабенского и Безрукова

Сегодня, 6 марта, стало известно, что Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. А Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького.

Константин Богомолов, которого раньше назначили на должность и.о. ректора Школы-студии МХАТ, в результате чего разразился скандал, прокомментировал новые должности своих коллег. В официальном телеграм-канале он поздравил Сергея Безрукова "от всего сердца" и назвал такое решение замечательным.

"Сергей - выдающегося дарования артист и замечательный профессионал. Имел счастье работать с Сергеем и всегда привожу его в пример молодым коллегам. МХТ им. Горького - удачи и возрождения! Уверен - у этого театра блестящее будущее!" - высказался Богомолов.

Затем "искренние поздравления" он преподнес Константину Хабенскому. "Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога, - станут мощным двигателем развития Школы-студии. Сил и терпения!" - пожелал тезке режиссер.

Ранее в открытом письме мхатовцы заявили, что назначение Константина Богомолова нарушает традиции, поскольку он не учился в этом заведении, и настаивали на кандидатуре из числа выпускников. Поначалу Константин не обращал внимания на скандал, он демонстрировал полную готовность к работе в новой должности, однако 11 февраля режиссер неожиданно отказался быть ректором Школы-студии МХАТ.

