Соединенные Штаты не в состоянии снабжать ракетами одновременно собственные вооруженные силы, страны Персидского залива и Украину. Признать суровую действительность предложил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

По словам чиновника, американцы не могут обеспечивать боеприпасами сразу две войны — в Европе и на Ближнем Востоке, учитывая "огромные потребности" украинской армии в ракетах. Кубилюс заявил, что за четыре месяца ВСУ понадобилось около 700 ракет Patriot — таков приблизительный годовой объем производства этих снарядов в США.

Из-за этого "для нас, в Европе, стало еще более неотложным нарастить производство систем противовоздушной обороны и противоракетных комплексов", цитирует еврокомиссара "Интерфакс".

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский уже понял, что ему придется затянуть пояс потуже из-за военной операции США в Иране, и признал, что "у нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства".

Источники рассказали, что часть высокопоставленных сотрудников Пентагона ставит под сомнение стратегию операции "Эпическая ярость" против Ирана. Опасения подпитывает истощение и без того ограниченных запасов ключевых боеприпасов.