Любимая невестка Елизаветы II грозится раскрыть главную тайну Виндзоров: Меган Маркл и принц Гарри в панике

В королевской семье бушует грандиозный скандал. Младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю еще несколько лет назад обвинили в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и в участии в изнасиловании. А в конце февраля сына Елизаветы II арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий.

В деле замешана и бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон, которую называют любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги. На фоне скандала Ферги удалось выехать за пределы Великобритании, где она находится сейчас, точно не известно.



Поговаривают, что Сара ищет деньги, чтобы снять новое жилье, не уступающее в роскоши прежнему поместью. И, кажется, она нашла уловку, как и несколько миллионов фунтов заработать, и отомстить Карлу III. Фергюсон может издать разгромные мемуары. В своей книге невестка Елизаветы II не пощадит никого, но больше всех достанется Гарри и Меган.

Герцог и герцогиня Сассекские всерьез обеспокоены, ведь Фергюсон знает все тщательно скрываемые секреты дворца, в том числе и настоящую причину побега Гарри и Меган.

"Я думаю, что Сассекские боятся появления альтернативной версии событий. С тех пор как Гарри и Меган переехали в США, они монетизировали свою версию истории через Spotify, Netflix и книжный контракт принца Гарри, а отказ королевской семьи вступать с ними в публичные споры позволил этим версиям оставаться в основном без опровержений", — пояснила королевский биограф Кинси Шофилд в эфире Sky News.

В своей книге Сара может использовать информацию, полученную от принцессы Евгении. Она была наиболее близка с Гарри и Меган, видела жизнь пары изнутри. Евгения могла разболтать матери секреты Сассекских.

"Мы знаем, что по крайней мере одна из дочерей Ферги поддерживала особенно близкие отношения с Гарри на протяжении всего конфликта внутри семьи. Сара, вероятно, знает кое-какие секреты Сассекских, ведь Евгения, например, жила в их британском доме — Frogmore Cottage — во время пандемии", — отметила эксперт.