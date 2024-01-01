Психолог раскрыл правду о состоянии Чернышева после смерти Заворотнюк: "Продолжает общение с ушедшей женой, как с живой"

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Похоронили артистку на звездной аллее Троекуровского кладбища Москвы. Могилу звезды сериала "Моя прекрасная няня" называют одной из самых красивых на погосте.

Родственники актрисы необычно оформили захоронение: по периметру поставили маленькие ели в кадках, а в центре расположили цветы, фотографии, свечи и сувениры от поклонников. В теплое время года крест буквально утопает в зелени и букетах. Ухаживает за могилой сам Петр Чернышев. Вдовец каждую неделю в любую погоду приходит к последнему пристанищу любимой. Перт приносит жене свежие розы.

Когда в Сети появилась информация, что у вдовца Заворотнюк тайный роман с женщиной по имени Алена, многие удивились. Подруга Анастасии, ее бывший директор Марина Потапова тут же прокомментировала новость. "Какая Алена? Петр всю жизнь будет верен Анастасии", — категорично заявила Потапова.

Меж тем, фанатов Чернышева такие вести сильно встревожили. Народ считает, что здоровый мужчина в расцвете сил не может долго обходиться без женского тепла и ласки. Мол, пора бы отпустить мысли об умершей жене и начать строить свою жизнь. Некоторые же обеспокоены тем, что фигурист болезненно зациклен на любимой. А это может отразиться на моральном состоянии его 7-летней дочери Милы.

Правду о состоянии вдовца Заворотнюк раскрыла психолог Анна Конева. В беседе с Day.ru она пояснила, что на самом деле движет Чернышевым. И насколько его поведение вписывается в рамки "нормальности".

"С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что процесс горевания не завершен, и он продолжает общение с ушедшей женой, как с живой, что является "застреванием", заменой реальности. С другой стороны, его социальная жизнь не заканчивается, он продолжает работать, выходит на лед и воспитывать дочь. Такое поведение может быть осознанным выбором, где сильные чувства к жене имеют большую ценность, и тогда создание новых отношений теряет смысл", — заявила эксперт.