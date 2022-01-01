Кому досталось роскошное наследство "дитя порока" Бориса Моисеева

Певец, танцовщик и актер Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет. У заслуженного артиста России остановилось сердце. Похоронили "дитя порока" на Троекуровском кладбище в Москве.

С тех пор прошло почти четыре года. Журналисты выяснили, кому в итоге досталось шикарное наследство Бориса Моисеева, у которого официально не было детей.

Еще при жизни после первых инсультов артист составил завещание, согласно которому все его имущество переходило концертному директору Сергею Гороху. Именно Горох был рядом с Моисеевым в самые тяжелые годы, ухаживал за ним после инсультов и стал самым близким человеком.

Именно ему достались три квартиры короля эпатажа: одна в Москве, вторая в Болгарии, третья в Латвии. Помимо недвижимости, осталось большое музыкальное наследие Бориса Моисеева.

Однако когда стало известно, что именно Сергей Горох стал единственным наследником имущества артиста, возмутился старший брат певца Маркс Толкач, который на тот момент проживал в Канаде. Чтобы разобраться в ситуации, родственник даже прибыл в Москву, однако в ходе множестве экспертиз выяснилось, что Борис Моисеев был в ясном уме и твердой памяти на момент оформления завещания. окончательно Толкач успокоился, когда увидел, какой памятник установили на могиле его младшего брата, передает aif.ru.

Отметим, что 4 марта Борису Моисееву исполнилось бы 72 года.

