В Госдуме расшифровали недвусмысленный сигнал Путина о судьбе Telegram

Ситуация с Telegram движется к своему логическому завершению. Такое заявление сделал в пятницу, 6 марта, заместитель главы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

Парламентарий поделился выводами, к которым пришел после недавних заявлений президента — Владимир Путин критически высказался о применении "систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам".

Как заявил Свинцов в комментарии изданию "Подъем", глава государства направил "недвусмысленный сигнал" о том, что "у компании Дурова есть не так много времени, чтобы принять решение: либо выполнить весь комплекс российского законодательства, принять меры, взаимодействовать с правительством и спецслужбами России".

В противном случае, как полагает депутат, в отношении Telegram действительно будут введены ограничения, о которых так много говорят в последнее время.

Ранее появлялись слухи, согласно которым Telegram планируют заблокировать в России к 1 апреля. Однако в Госдуме отмечали, что выбор в качестве дедлайна Дня дурака — очевидная шутка, а на самом деле никаких конкретных сроков сейчас нет.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сделал интригующее заявление о расследовании против создателя Telegram. Говоря о публикациях СМИ про уголовное дело о содействии терроризму, в котором может фигурировать Павел Дуров, политик отметил, что эти статьи "подготовлены по материалам Федеральной службы безопасности, которая выполняет свои функции".