"Желтый" уровень погодной опасности ввели в Москве из-за сильного ветра

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности установлен в столичном регионе в связи с угрозой сильного ветра. Об этом рассказали в пятницу, 6 марта, в Гидрометцентре России.

Как уточняет прогностическая карта на официальном сайте Гидрометцентра, погода в Москве и Подмосковье 7 марта считается потенциально опасной, поскольку местами ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью до 15 метров в секунду.

Период действия предупреждения — с 12:00 до 21:00 субботы, 7 марта.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что ощутимое снижение температуры воздуха прогнозируется в столичном регионе после 8 марта. Ночная температура в Москве и Подмосковье будет опускаться до 7-12 градусов мороза. Однако длительным это похолодание не будет.

В МЧС отмечали, что весна обещает преподнести неприятный сюрприз: высокий уровень воды в российских реках в период весеннего половодья из-за превышения запасов снега прогнозируется на территории 42 регионов.