Вот что стало с могилой Михаила Евдокимова, погибшего в страшном ДТП 20 лет назад

Михаила Евдокимова нет в живых уже 20 лет. Он был любимцем народа и хотел многое сделать для родного края, но трагически ушел из жизни в самом расцвете сил.

Михаил Евдокимов родился в простой многодетной деревенской семье в Алтайском крае и всю жизнь искал себя. Выходить на сцену он начал еще в школе, но всерьез к этому никто не относился. Получив аттестат, будущий артист окончил отделение балалаечников в культпросветучилище, устроился работать шлифовщиком на завод, потом стал администратором столовой. Михаил отслужил в стройбате, поруководил сельским Домом культуры, поучился в институте торговли, где стал капитаном команды КВН и наконец понял: его призвание — сцена.

В институте Евдокимов так и не доучился — бросил и с червонцем в кармане отправился покорять столицу. В Москве он поступал в цирковое училище, но не прошел и остался в одной рубахе ночевать на вокзале. Но не сдался. 8 марта 1984 года самобытный артист "выстрелил" в телевизионном "Огоньке", а потом закрепил успех в передаче "Вокруг смеха".

Героев Евдокимова, недалеких, но по-житейски мудрых деревенских мужиков, народ любил. Миниатюры артиста разбирались на цитаты и уходили в народ: "настроения вся упала", "всю жисть на Руси так: никто не виноват, а морды у всех битыи", "ну, чтоб буй стоял и лодки плыли!". И конечно, классика жанра: "сам не красный, а морда кра-а-асная!". Став популярным, "простой алтайский мужик" не останавливался. Михаил окончил факультет режиссеров эстрады ГИТИСа, позже — университет потребкооперации. Он возил артистов на родной и горячо любимый Алтай, создал собственный театр.

А в январе 2004-го объявил о намерении претендовать на пост главы Алтайского края. Народ, предвкушая у власти "простого мужика", был в восторге, а вот местные власти радости не разделяли. Предвыборная кампания была жесткой. Евдокимов все же не отступил и 4 апреля 2004 года занял заветный пост.

Опыта в политических делах актер не имел и сам был даже обескуражен результатами голосования. Но нужно было осваиваться и приниматься за управление огромным краем… Вот только времени разобраться с делами у Евдокимова не было. На высоком посту Михаил пробыл всего 16 месяцев. С назначением жизнь его, казалось, только ухудшилась. Знакомые отмечали, что весельчак-актер теперь ходил угрюмым, встревоженным, осунувшимся. Покоя ему не давали местные чиновники — в этот "коллектив" он не вписывался.

Юмористу регулярно вставляли палки в колеса. Меньше чем через год после выборов местные депутаты выразили Михаилу Сергеевичу недоверие. Заявили, что своим непрофессионализмом он загнал регион в глубокий кризис. А утром 7 августа 2005 года вся страна узнала, что "Мерседес" губернатора Алтайского края попал в страшное ДТП.

Михаил Евдокимов, его охранник и водитель погибли на месте. В живых каким-то чудом осталась только жена юмориста. Она открыто заявляла, что считает эту аварию намеренно подстроенной. Уж слишком многим мешал ее влиятельный, но честный супруг.

После похорон многие знакомые Евдокимова говорили, что тот будто бы предчувствовал свою гибель. Он держал дела в порядке, был печален и не скрывал того, что чувствует приближение смерти, потому что сел не в свои сани. "Петля вокруг моей шеи затягивается. Пятиться не буду. Все в руках Господа! Меня или взорвут или отравят..." — якобы признавался артист приятелям.

В день похорон Михаила Евдокимова все 226 километров дороги от Барнаула до села Верх-Обское были усыпаны цветами. Люди провожали губернатора в последний путь и искренне плакали. Теперь на месте аварии на Чуйском тракте возведен мемориальный комплекс с часовней и 47 березами — по числу лет, что прожил на земле талантливый актер.

Друзья и коллеги, когда бывают в Алтайском крае, обязательно приезжают в село Верх-Обское, где упокоился артист. Недавно последнее пристанище Евдокимова навестил Сергей Дроботенко. Он показал, что стало с могилой спустя 20 лет после похорон.

(Фото смотрите по ссылке)

"Чтобы воочию увидеть, что такое настоящая народная любовь, надо приехать в Верх-Обское… А еще на родине Михаила Евдокимова есть чудесный музей. Об этом совсем скоро…" — поделился Дроботенко, показав, что могила Евдокимова ухоженная, даже зимой стоят свежие цветы.