Иран не уступает, Израиль открывает второй фронт: хроники войны на Ближнем Востоке

Израиль продолжает наносить масштабные удары по Тегерану. Центр города в огне. Куда именно попала ракета - неизвестно, но иранская сторона заявляет, что серьезно повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры. В пригороде Шираза в результате массированной бомбардировки погибли 20 человек. Удар пришелся по станции скорой помощи и детской площадке.

А это уже США бьют по скоплению иранской техники. Атакуют в первую очередь аэродромы. Точными ударами уничтожены ангары с истребителями и транспортной авиацией. Выведены из строя замаскированные позиции пусковых установок баллистических ракет и дронов.

Активные боевые действия разворачиваются и в море. Центральное командование Вооруженных сил США опубликовала видео атаки иранского корабля. Судно получило серьезные повреждения. Вероятно, Иран мог использовать его для запуска ударных беспилотников по эскадре военно-морского флота США, в том числе и для атак на один из крупнейших в мире авианосцев "Авраам Линкольн". Кораблю даже пришлось покинуть Оманский залив ради безопасности.

Иранские беспилотники - действительно серьезная угроза для американского флота. Причем не только для военного. Морские дроны-камикадзе начали применять для ударов по нефтяным танкерам США, которые стремятся пройти через заблокированный Ормузский пролив. Да и в воздухе Иран не уступает американо-израильской коалиции. Минувшей ночью в очередной раз удалось прорвать так называемый "Железный купол". В небе над Тель-Авивом десятки ракет без какого-либо сопротивления пролетают прямо над центром города. Удар пришелся по инфраструктуре аэропорта Бен-Гурион.

Появились кадры огромного пожара на военной авиабазе США в Кувейте. Атаковали ее с помощью беспилотников. Полыхают топливные хранилища, ангары и склады. Пламя до сих пор не удалось потушить. И в ближайшие дни власти Ирана анонсировали еще более интенсивные и масштабные удары.

Параллельно с этим Израиль открыл фактически второй фронт в Ливане. В этой стране Тель-Авив проводит якобы локальную военную операцию против местной шиитской группировки "Хезболла". Ее лидеры решили выступить на стороне Ирана. Но вот под ударами авиации и артиллерии ЦАХАЛа погибают и гражданские. Армия бьет без разбора. Мирные кварталы Бейрута стерты с лица земли. Тем, кому повезло выжить, сейчас без крыши над головой.

Количество жертв в Ливане растет в геометрической прогрессии. Там с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли 123 человека , еще 683 ранены.