Вашингтон ожидает прогресса в переговорах по Украине в ближайшие недели

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон ожидает прогресса в переговорах по Украине в ближайшие неделию

"Переговоры продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс", - написал он в соцсети.

Уиткофф также напомнил о недавних обменах пленными, Российское Минобороны уточняло, что прошли они посредничестве ОАЭ и США.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен взяться за дело и заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, так как у него стало еще меньше козырей.