Привлекающая жениха выдра попала на видео и произвела фурор в Сети

В Ленинградской области удалось запечатлеть на видео брачные хитрости речной выдры. Красавица-самочка провела ритуал по привлечению жениха.

Видео с выдрой опубликовал биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре". Ролик произвел фурор в Сети. На кадрах можно увидеть, как самка, выбравшись из воды, сначала наводит красоту — умывается снегом, а затем оставляет вокруг своей норы следы, чтобы привлечь самца.

"Животное ведет себя довольно беспокойно: похоже, это самка, и она старается оставить у своей норы как можно больше следов, чтобы привлечь жениха, ведь и у выдр сейчас в разгаре брачное время", — пояснил Глазков.

Видео вскоре разлетелось по другим пабликам. Пользователей Сети удивило, что выдра начала готовиться к встрече с суженым с умывания. "Выдры очень милые"; "Как человек прям — сначала макияж, потом все остальное"; "Ну красотка, точно жениха найдет", — умиляются россияне.

(Смотрите видео по ссылке)

Отметим, что речная выдра занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленобласти. Эти животные ведут скрытный образ жизни.