"Никакой сделки не будет": Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Дональд Трамп потребовал заявил, что сделки с Ираном не будет.

"Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции! После этого и после избрания великого и приемлемого лидера (или лидеров), мы и многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнеры будем неустанно работать над тем, чтобы вывести Иран из состояния, близкого к разрушению, сделав его экономически более крупным [государством], лучшим и сильным, чем когда-либо прежде", - написал президент США в соцсетях (цитату приводит РБК).

Ранее Пентагон заявил, что американские военные в операции против Ирана больше не будут связаны "политкорректными правилами ведения войны". Министр войны США Пит Хегсет добавил, что американцы нарастят участвующую в кампании против Ирана группировку.

Вместе с тем глава американского Минэнерго Райт сказал, что США хотят сначала ослабить Иран, а уже после, "когда это будет разумно", станут сопровождать суда через Ормузский пролив.

