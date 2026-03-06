Россиянам рассказали, сколько картошки можно съесть за день

Картофель богат калием и крахмалом, но не стоит увлекаться этим клубнем. Гастроэнтеролог Максим Лисовский рассказал, сколько картошки можно съесть за день без вреда для здоровья. Многих озвученна цифра может огорчить.

"Здоровый человек без заболеваний ЖКТ и избыточной массы тела может съедать 200-250 граммов картофеля в день. Это соответствует примерно двум-трем клубням среднего размера", — заявил специалист.

По словам врача, две-три картофелины помогут насытиться и пополнить запас калия и крахмала в организме, при этом не перегрузят ферментативную систему поджелудочной железы. Однако важнейшее значение имеет способ приготовления, отмечает Лисовский.

Полезнее всего вареные или запеченные в мундире клубни. В таком виде в продукте лучше сохраняются калий и клетчатка, содержащаяся в кожуре. Кроме того, часть крахмала при остывании трансформируется в устойчивую форму, которая выполняет роль пребиотика и поддерживает кишечную микрофлору.

А вот картофельное пюре лучше оставить только на праздники. В таком виде клубни обладают высоким гликемическим индексом. Пюре быстро усваивается и требует более активной работы поджелудочной железы, пишет "Лента.ру".

Людям с гастроэнтерологическими проблемами лучше совсем отказать от жареного картофеля и картошки фри. Сочетание большого количества масла и крахмала перегружает желчевыводящие пути и может спровоцировать горечь во рту, тяжесть в животе и метеоризм.