Путин провел совещание по вопросам оценки опыта, полученного в условиях СВО

Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности использования военной техники в условиях СВО, сообщил Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Участие в совещании принимали представители кабмина, Совбеза, Минобороны, Генштаба, а также - командующие военными округами, руководители предприятий ВПК.

Ранее президент отметил, что сфера связи в настоящее время является одной из самых важных, поскольку без нее невозможно эффективное управление войсками. Подробности - на сайте "ТВ Центра".