Среди миллионов застрявших на Ближнем Востоке - десятки тысяч россиян. Вот как идет эвакуация

Почти 16 тысяч россиян уже смогли покинуть страны Персидского заливы и вернуться домой. План по вывозным рейсам составляется каждые сутки, так как ситуация в зоне вооруженного конфликта нестабильная и крайне опасная. Всех туристов оповещают о предстоящем рейсе буквально за несколько часов до вылета.

"Мы самостоятельные путешественники, не через туроператоров, не через турагентов. Просто на пересадке застряли. И они нас очень выручили. 27-го мы должны были уехать, но вылета не было. Заселили нас в этот же день в отеле. Предоставили трехразовое питание и сказали - сколько надо, столько будете жить здесь. Авиакомпания, авиаперевозчик, которым мы летели, получается", - рассказывает Евгения, турист из Воронежа.

Впрочем такая ситуация, когда авиакомпания, чей рейс был отменен из-за закрытия воздушного пространства, взяла на себя все проблемы туристов, сложилась не у всех.

"Мы летели транзитом из Бангкока через Оман в Москву. И перед вылетом в Оман мы забронировали гостиницу. Бронирование нам было подтверждено. Но система, видимо, была перегружена. И когда мы ночью прилетели в Маскат и на такси добрались, нам сказали, что там все перегружено, номеров свободных никаких нет. Извинились, но альтернатив никаких предложить не смогли. Вернулись в аэропорт", - говорит Максим Мальцев.

Первые дни вооруженного конфликта буквально парализовали всю мировую туристическую индустрию. Авиакомпании и турагентства просто физически не могли справиться с тем объемом проблем и количеством людей, оккупировавших международные аэропорты. Ведь всех надо мало того, что накормить, так и еще попытаться вновь разместить в гостиницах.

Через несколько часов аэропорт Дубая и вовсе пришлось эвакуировать. По нему был нанесен ракетный удар. А восход солнца на побережьях каждый встречал по-своему. Кто-то смотрел из укрытия в небо и слушал работу ПВО. А кто-то продолжал делать вид, что ничего не случилось, несмотря на рекомендации властей покинуть открытые пространства.

Российские туристы признаются: страшно не было. Присутствовало волнение относительно обратного перелета, но не более того. Российские дипломаты всегда были на связи и давали самую исчерпывающую информацию. Хотя, безусловно, проблем в первые часы и дни было немало.

К слову сказать, часть проблем туристов в первые дни конфликта были связаны с тем, что некоторые добровольно сдали обратные билеты, тем самым сняв всю ответственность с авиакомпаний и туроператоров.

По данным российского Минэкономразвития, начиная с 28 февраля были отменены более 250 рейсов. На момент начала конфликта в странах Ближнего Востока организованно отдыхали 23,5 тысячи наших туристов. Более 90 процентов - в Эмиратах. И еще примерно столько же тех, кто приехал в страны не по туристическим путевкам.

"Я разговаривал недавно с нашими коллегами в странах Персидского залива, с руководством этих стран. Они заверили меня в том, что делают все для того, чтобы оказать содействие нашим гражданам. Но помощь нашим гражданам, хочу напомнить, это прежде всего наша с вами задача", - подчеркнул на совещании Владимир Путин.

Помимо отдыхающих непосредственно на Ближнем Востоке, в заложниках сложившейся ситуации оказались тысячи россиян, которые должны были лететь транзитом через местные аэропорты. Например, из Китая в Катар, а потом в Россию. Путевка с таким перелетом очень выгодная - дешевле, чем аналогичный по уровню отдых в Сочи.

Проблема коснулась транзита из всех уголков земного шара, начиная от Маврикия и Занзибара и заканчивая Юго-Восточной Азией. И здесь туристы начали сталкиваться с неожиданной проблемой - выселением из гостиниц, так как на их места приезжают другие отдыхающие. И в ожидании вылета у многих просто заканчиваются деньги.

"Нас порядка 60 человек россиян застряло на Сейшелах. Еще раз нам написали, что есть авиабилеты - пути отхода через какие-то страны. Но на эту неделю билетов нет", - говорит Мария Шмойлова, турист из Москвы.

Над странами Персидского залива закрыли небо, и в море встали корабли, которым запретили покидать порты. На круизных лайнерах тоже взаперти оказались российские туристы.

Проблема с эвакуацией затронула все страны мира, которые отправляют на Ближний Восток своих граждан. В заложниках боевых действий оказался даже министр обороны Италии. Из -за закрытия воздушного пространства в регионе резко подскочила стоимость наземного транспорта. Услуги такси выросли в несколько раз. За поездку от Дубая до Эр-Рияда просят порядка пяти тысяч долларов.

Американская пресса приводит цены на билеты на вывозные рейсы: "По словам страховщиков, общая стоимость эвакуации семьи - двух взрослых и двух детей - достигла 250000 долларов для сотрудников компаний, которые используют частные самолеты. По данным нескольких представителей отрасли, цены на чартерные рейсы выросли примерно вдвое".

В России в Израиль и Иран туристические путевки не продавались и до начала конфликта. Но там все равно работали и жили россияне. Дипломатические работники с семьями из Израиля по земле покинули страну и на самолете МЧС России вылетели домой из аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха. Специальный борт также вывез российских туристов из соседствующего с Ираном Азербайджана. Сухопутную границу с Исламской республикой открыли еще и Армения с Туркменистаном.

В российском МИДе горячо поблагодарили всех иностранных партнеров, которые оказывают помощь нашим гражданам.

"Я буду регулярно это делать - благодарить всех, кто оказывает помощь и содействие нашим гражданам в возвращении на Родину. Я также хочу подчеркнуть, что и Россия всегда приходит на помощь гражданам тех стран, которые нас об этом просят. И доказывала это неоднократно", - сказала Мария Захарова.

А есть страны, которые повели себя, мягко говоря, некрасиво. Например, Эстония. Первый эвакуационный рейс из Омана примет всех желающих, заявили в МИДе прибалтийской страны. Но в одной из семей - только мужа как гражданина Эстонии. А супруге, у которой есть вид на жительство, предоставлять место отказались, так как паспорт у нее российский.

Есть и другие проблемы. Например, у авиакомпании "Эмирейтс" в штаб-квартире в ОАЭ рухнул дата-центр. В результате потерялись данные части российских туристов с Маврикии. Их на борт не пустили, но и другим туристам авиакомпания билеты не выдала. В итоге самолет вылетел в Россию полупустым.

"Чтобы компенсировать потери туротрасли, мы подготовили два распоряжения о возврате туристам денег за счет средств фонда персональной ответственности туроператоров, а также об отсрочке уплаты взносов в этот фонд для туроператоров на три месяца, с 15 апреля по 15 июля. С тем, чтобы, поскольку объем выплат достаточно большой, поддержать экономику туроператоров, чтобы они спокойно с этим справились", - сообщил Максим Решетников, министр экономического развития.

На данный момент ущерб, нанесенный российской туриндустрии, оценивается примерно в 3 миллиарда рублей, и он продолжает расти. Тем временем, как сообщили российские власти, если не будет хватать гражданских лайнеров, к вывозу туристов будет подключена авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям. Россиян никто не бросит.

Впрочем, эвакуация может затянуться, если аэропорты вновь будут подвергаться ракетным обстрелам.