Российские "охотники за подлодками" у Аляски перепугали США и Канаду: подняли для перехвата 12 самолетов

Дальние противолодочные самолеты Ту-142 авиации Военно-морского флота России были замечены у берегов Аляски. Это встревожило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Для перехвата российского разведчика подняли в небо 12 самолетов — два истребителя F-35 Lightning II и два F-22 Raptor Военно-воздушных сил США, которые сопровождали четыре самолета-заправщика KC-135 Stratotanker. Также был задействован "летающий радар" E-3 Sentry, и CF-18 Hornet и заправщик CC-150 Polaris — оба канадские.

Как пишет Defense News, Ту-142 выполняли полет у опознавательных зон системы противовоздушной обороны Аляски. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, это подтвердили в NORAD.

Ту-142 разработан на основе стратегического бомбардировщика Ту-95. Его называют "охотником за подлодками". Это дальний противолодочный самолет, активно используется для океанской разведки, визуальной и радиотехнической.