Прием заявок на участие в конкурсе по молодежному предпринимательству "Создай НАШЕ" пройдет до 10 марта

До 10 марта идет прием заявок на участие в федеральном конкурсе по молодежному предпринимательству "Создай НАШЕ", сообщили организаторы мероприятия.

"Конкурс нацелен на оказание содействия молодым предпринимателям в развитии собственного бизнеса и позволит начинающим предпринимателям раскрыть потенциал и эффективно запустить свои проекты с финансовой поддержкой и персональным наставничеством от ведущих экспертов", - говорится в сообщении.

Организаторами конкурса выступают АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" при поддержке фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" и общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Подробная информация представлена здесь.