Москвичей приглашают к участию в экспедиции на остров Шумшу

Жителей Москвы приглашают принять участие в конкурсном отборе для посещения острова Шумшу в рамках исторической экспедиции.

Проект реализуется в очном формате в течение июля-августа 2026 года и включает в себя: экспедицию, экскурсии, стратегические сессии и лекции. К участию приглашаются граждане России в возрасте от 18 до 45 лет: активисты и победители региональных и федеральных проектов и конкурсов в сфере патриотического воспитания и молодежной политики, участники и руководители патриотических объединений, сотрудники силовых ведомств, участники боевых действий, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, блогеры.

По итогам конкурсных испытаний будут отобраны 150 победителей. Участники экспедиции примут участие в разработке современных информационных продуктов и образовательных подходов.

Прием заявок продлится до 15 марта. Регистрация открыта по ссылке.