"Проматываю деньги папы": Михаил Ширвиндт хвастается роскошной жизнью в Дубае на фоне взрывов

Михаил Ширвиндт находится в Дубае с момента операции США и Израиля на Ближнем Востоке. Телеведущий своими глазами видел, как осколки снарядов упали на один из роскошных отелей, и возник пожар.

Ведущий рассказал, что сейчас происходит в Дубае. По его словам, в городе все спокойно, а от пожара уже не осталось и следа.

"Я приехал в комплекс Джумейра-Бич. Хотел я посмотреть на последствия авиаударов Ирана, но их не увидел. Здесь спокойно, комфортно и жарко. Как говорится, красиво жить не запретишь", — сообщил Ширвиндт.

Вместо поддержки десятки людей стали писать телеведущему колкости. Мол, люди не знаю, как домой вернуться, а он хвастается роскошными отелями. А некоторые пристыдили Михаила, что он так бездарно проматывает наследство отца. Ширвиндта-младшего эти слова уже давным-давно не трогают.

"Есть среди моих зрителей люди, которых исходят агрессией, злобой, глупостью и завистью. „Природа на мне отдохнула“, „я проматываю деньги папы“", — пожаловался Ширвиндт, процитировав гневные сообщения. А после заметил, что сам он не сидел на диване, а 35 лет проработал на телевидении и тоже что-то, да отложил.

Михаил признался, что был период, когда он не справлялся с волной негатива и хотел отключить комментарии под своими постами, но отбросил эту идею. "Но я не могу из-за чистого человеколюбия. Поэтому пусть они живут, комментируют сколько угодно. Я буду продолжать отчеты о военном положении в Арабских Эмиратах", — заключил телеведущий.