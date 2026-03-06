Екатерина Шаврина через суд пытается исправить завещание умершего в колонии сына

Григорий, единственный сын певицы Екатерины Шавриной, скончался 11 мая прошлого года в колонии строгого режима. Ему был 61 год. Мужчина отбывал наказание за хранение запрещенных препаратов. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

19 мая Григория проводили в последний путь. По трагическому стечению обстоятельств похороны наследника Шавриной прошли в день его рождения. Отпевание состоялось в храме Сошествия святого духа на Даниловском кладбище. Екатерина Шаврина на траурной церемонии не присутствовала. Певица накануне простилась с сыном без свидетелей.

Артистка тяжело переживает утрату, но и о наследстве не забывает. Как стало известно "МК", Екатерина Шаврина подала исковое заявление о том, что в завещании ее сына допущена ошибка. Указана неверная дата ее рождения. Заявление певицы было зарегистрировано в Пресненском районном суде.

Судя по всему, ошибка в завещании мешает наследникам Григория разделить оставленное им имущество. Теперь с этим предстоит разбираться суду.

Напомним, что еще при жизни сына Шаврина рассказывала, что в юности Григорий попал в дурную компанию, где и пристрастился к запрещенным веществам. Долгие годы Екатерина Феоктистовна боролась с пагубной зависимостью Григория, но все ее старания были тщетны.