Уничтожил вражеский беспилотник: подвиг ефрейтора Игнаткова

Старший стрелок рядовой Владимир Дунаев, действуя в составе расчёта БПЛА, во время разведки обнаружил миномётный расчёт противника, который начал обстрел наших штурмовиков. Владимир мгновенно передал координаты артиллеристам и вёл корректировку огня. В результате российские военные уничтожили позиции боевиков и продвинулись вглубь обороны ВСУ.

Старший наводчик ефрейтор Денис Игнатков, действуя в составе артиллерийского расчёта, во время смены огневой позиции обеспечивал оборону и обнаружил приближающийся дрон. Заняв удобную точку, он уничтожил беспилотник. Благодаря его грамотным действиям, наши бойцы выполнили поставленную задачу, оказав поддержку наступающим подразделениям.