Тяжёлая ситуация для неонацистов складывается на всех основных участках линии соприкосновения. Штурмовые группы продвигаются западнее Красноармейска под прикрытием самоходных установок “Малка” и реактивных систем “Ураган”. Расчёты поразили крупное скопление боевиков, вызвав хаос в рядах противника.

На Константиновском направлении уничтожены два крупных склада горючего, а на Запорожском участке операторы дронов выявили скрытые блиндажи врага в лесополосе. Цели передали артиллеристам. В результате ликвидированы десятки киевских радикалов.