Ночью 7 марта силами ПВО России сбито 124 дрона ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 124 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 17 регионов. Средства ПВО сработали в Московском регионе, Крыму, Брянской, Орловской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Самарской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской и Ивановской областях.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Самары, Саратова, Пензы, Ульяновска, Казани, Бугульмы, Нижнекамска и Калуги.