Елена Проклова прокомментировала назначение Хабенского ректором Школы-студии МХАТ: вот что она сказала

В январе после смерти Игоря Золотовицкого вокруг Школы-студии МХАТ разразился скандал. Ректором учебного заведения был назначен Константин Богомолов, но выпускники Школы-студии выступили категорически против.

В открытом письме мхатовцы заявили, что назначение Богомолова нарушает традиции, поскольку он не учился в этом заведении, и настаивали на кандидатуре из числа выпускников. Поначалу Константин не обращал внимания на скандал, он демонстрировал полную готовность к работе в новой должности, однако 11 февраля режиссер выступил с заявлением.

"Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии", — сообщил тогда Богомолов.

Только спустя три недели министр культуры Ольга Любимова назвала нового ректора Школы-студии. Им стал Константин Хабенский. Вероятно, Хабенский будет совмещать должность с другой работой, ведь он является художественным руководителем и директором МХТ имени А. П. Чехова.

Назначение прокомментировала заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова. Она не сомневается, что Константин справится с новой должностью.

"На сегодняшний день Хабенский – один из немногих кандидатов, кто мог бы реально претендовать на этот пост, если у него будут возможность и время. Он тот человек, который ответственно относится к своей деятельности. Если он решится, то все будет хорошо", – заявила Проклова в беседе с "Абзацем".