Госсекретарь США раскрыл, сколько продлится конфликт с Ираном

Военная операция против Ирана может продлиться еще несколько недель.

С таким заявлением выступил Госсекретарь США Марко Рубио. Об этом он проинформировал своих коллег из арабских стран.

Сейчас внимание США сосредоточено на ударах по иранским ракетным установкам, складам и заводам. Главная цель операции – не смена режима, отметил Рубио. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не устраивает нынешнее правительство республики. В настоящий момент контактов между странами нет.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ республика атаковала Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Президент США США Дональд Трамп заявил, что его страна располагает запасами для "вечной войны" и потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. В Тегеране отметили, что находятся в состоянии "полномасштабной войны" с США и Израилем.