Медведев назвал базы США в других странах угрозой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил арабские страны об опасности.

Наличие на территории стран Персидского залива американских баз – это не безопасность, а угроза.

"Страны Персидского залива позволили разместить американские базы на своей территории. Они наивно ожидали от них защиты. Черта с два!", - написал Медведев в соцсети X.

Зампред Совбеза отметил, что США всегда защищали и будут защищать только одну страну. Странам Персидского залива стоит задуматься, нужны ли им американские базы на своей территории.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ республика атаковала Израиль и американские военные базы в Персидском заливе.