Киев обвинил Будапешт в похищении людей с миллионами и золотом

МИД Украины вызвал венгерского диппредставителя из-за задержания инкассаторов в республике.

Исполняющий обязанности временного поверенного в делах посольства Венгрии в Киеве дал объяснение задержанию сотрудников государственного "Ощадбанка", которые перевозили на инкассаторских авто деньги и ценности между банками через Австрию, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В Киеве обвинили Будапешт в захвате заложников, хищении и государственном терроризме. Украина потребовала немедленного освобождения семерых своих граждан, пишет ТАСС.

"Причины этого пока не известны, так же как и их состояние или возможность связаться с ними", - отметил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Власти Венгрии, в свою очередь, подозревают украинцев в связи с мафиозными структурами и требуют объяснений в связи с перевозкой по стране крупных сумм денег и ценностей.

Ощадбанк подчеркнул, что средства и ценности перевозились в соответствии с международным соглашением, заключенным между ним и "Райффайзенбанк Австрия". Украинцы перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.