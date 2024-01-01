Алсу пожалела разрушившую ее брак Анастасию Решетову: "Ее использовали"

Летом 2024 года певица Алсу объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. У пары есть трое детей: дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. После развода они остались жить с матерью.

По слухам, семью певицы разрушила бывшая невеста Тимати — Анастасия Решетова. Алсу намекала на это, оставляя едкие комментарии в соцсети.

Но постепенно артистка пережила крах брака. Ставшая свободной женщиной Алсу призналась, что принимает знаки внимания от мужчин, ходит на свидания. Певица дала понять, что у нее уже нет розовых очков. И, похоже, она простила Анастасию Решетову. На своей странице в соцсети Алсу порассуждала о горькой участи любовниц, отметив, что все-таки в разрушении отношений виноват неверный муж.

"Когда женщина узнает, что у мужа или мужчины есть любовница, то объявляет ее разрушительницей семьи любовниц ненавидят и проклинают. Я, если честно, всю жизнь думала примерно так же. Но, если посмотреть глубже… мужчина ведь не вещь, которую можно украсть из чужой жизни, и не баран, которого можно увести на веревке", — написала артистка.

По словам Алсу, мужчина принимает решения, и именно он совершает предательство, изменяя жене. А зачастую любовница даже не знает, что она вторая. Мужчина по сути играет с двумя женщинами и думает, что ему за это ничего не будет.

"Любовнице рассказывают, что „там все давно закончилось“, „мы живем как соседи“ и „я давно хотел уйти“. И две соперницы начинают ненавидеть друг друга… А мужчина, который создал эту ложь, продолжает жить свою двойную жизнь, оставаясь и с той, и с другой", — отметила певица.

В итоге, по мнению Алсу, жертвами оказываются обе женщины. Жена — потому что ее обманули и предали, и любовница — "потому что ее использовали".

"У одной фату отняли, другая так и не смогла ее получить. Правда всегда звучит неприятно, но все-таки стоит признать: в этой истории враг — не женщина. Враг — ложь, а еще человек, который ее создает", — заключила артистка.