Вместо Европы российский газ получат другие страны

Россия готова вместо Европы обеспечивать газом дружественные страны.

Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Москва будет сотрудничать только с теми, кто настроен на длительные конструктивные отношения, например, в Китай, Индию, Таиланд и на Филиппины.

Россия не будет дожидаться, когда власти ЕС прибегнут к очередным ограничениям, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин поручил проработать вопрос возможного ухода России с европейского газового рынка. Глава государства отметил, что поставщики переходят на более выгодные рынки на фоне эскалации на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива.