Вместо Европы российский газ получат другие страны

Россия готова вместо Европы обеспечивать газом дружественные страны.
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Москва будет сотрудничать только с теми, кто настроен на длительные конструктивные отношения, например, в Китай, Индию, Таиланд и на Филиппины.
Россия не будет дожидаться, когда власти ЕС прибегнут к очередным ограничениям, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин поручил проработать вопрос возможного ухода России с европейского газового рынка. Глава государства отметил, что поставщики переходят на более выгодные рынки на фоне эскалации на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива.
"Здесь ничего нет, здесь нет никакой политической подоплеки. Только бизнес, и все", - подчеркнул Путин.