В Азербайджане обвинили Иран в подготовке терактов в стране

Азербайджанские спецслужбы сорвали готовившиеся Корпусом стражей исламской революции (КСИР) теракты в Баку.

По данным Службы госбезопасности, Тегеран намеревался подорвать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому идет каспийская нефть из Азербайджана к Средиземному морю, минуя территорию России и Ирана.

Также взрывы планировались в посольстве Израиля в Азербайджане, синагоге "Ашкенази". Еще целью КСИР былодин из руководителей религиозной общины горских евреев

За пособничество КСИР задержали восемь человек, обезврежены три взрывных устройства, переправленных в Азербайджан, сообщил гостелеканал АзТВ.

Накануне в Баку сообщили о повреждении здания международного аэропорта в Нахичевани в результате удара иранского беспилотника. Пострадали два человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал произошедшее террористическим актом. Иранская сторона пообещала серьезно расследовать атаку беспилотников на Нахичевань.