Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечено в сообщении, российский лидер еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи, а также представителей военно-политического руководства страны.

Также глава государства принес соболезнования в связи с многочисленными жертвами среди мирного населения.

Ранее стало известно, что военная операция США против Ирана может продлиться еще несколько недель. С таким заявлением выступил госсекретарь Марко Рубио. Сейчас внимание США сосредоточено на ударах по иранским ракетным установкам, складам и заводам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Никакой сделки не будет" - Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции