Президент Ирана опроверг информацию об ударах по Азербайджану

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 6 марта в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал "слухами" информацию об ударе Ирана по Азербайджану. Об этом сообщили в канцелярии президента исламской республики.

"Иран не планировал и не планирует нападать на своих соседей. Мы стремимся лишь к защите своей территориальной целостности", — сказал Пезешкиан.

Он также попросил Россию поддержать законные права Тегерана на международной арене.

6 марта в Азербайджане обвинили Иран в подготовке терактов в стране. По информации спецслужб страны, они сорвали готовившиеся Корпусом стражей исламской революции (КСИР) теракты в Баку.