Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении России

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсуждает с США возможное ослабление санкций в отношении российской нефти. Об этом он написал в соцсети X в ответ на слова главы Минфина США.

"Обсуждаем это с США, так как западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике", — написал Дмитриев.

Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что американские власти могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении России. Дмитриев, в свою очередь, отметил, что западные ограничения оказались пагубными для мировой экономики.

Вчера США временно разрешили Индии покупать российскую нефть в танкерах в море, сообщили в Минфине страны. Разрешение выдано на 30 дней.