Американский журналист Такер Карлсон в своем подкасте отметил указал на поддержку режимом главы киевского режима Владимира Зеленского "настоящих нацистов".

Он также отметил, что "Израиль крайне близок к правительству Зеленского".

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.