США отправляют к берегам Ирана ещё один авианосец

Новую серию ударов по Ирану провели этой ночью США и Израиль. Взрывы раздались в центре Тегерана, атакован столичный аэропорт. Силы республики заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу "Авраам Линкольн", военным базам США в регионе, а также по объектам в Израиле. Власти Ирана подсчитали - в результате агрессии погибли уже более тысячи трёхсот мирных жителей, повреждены десятки школ и больниц. Тем временем в Белом доме рассчитывают только на безусловную капитуляцию Ирана и готовят к отправке на Ближний Восток третью ударную группу во главе с авианосцем USS George H.W. Bush.

Израиль продолжает наносить масштабные удары по Тегерану. Центр города в огне. Куда именно попала ракета неизвестно, но иранская сторона заявляет, что серьёзно повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры. В пригороде Шираза в результате массированной бомбардировки погибли 20 человек. Удар пришёлся по станции скорой помощи и детской площадке.

США атакуют в первую очередь аэродромы. Точными ударами уничтожены ангары с истребителями и транспортной авиацией. Выведены из строя замаскированные позиции иранских пусковых установок баллистических ракет и дронов.

Активные боевые действия разворачиваются и в море. Центральное командование Вооружённых сил США опубликовала видео атаки иранского корабля. Судно получило серьёзные повреждения. Вероятно, Иран мог использовать его для запуска ударных беспилотников по эскадре Военно-морского флота США, в том числе и для атак на один из крупнейших в мире авианосцев "Авраам Линкольн". Кораблю даже пришлось покинуть Оманский залив ради безопасности.

Иранские беспилотники - серьёзная угроза для американского флота, причём, не только для военного. Морские дроны-камикадзе начали применять для ударов по нефтяным танкерам США, которые стремятся пройти через заблокированный Ормузский пролив. Да и в воздухе Иран не уступает американо-израильской коалиции. Минувшей ночью в очередной раз удалось прорвать "Железный купол". В небе над Тель-Авивом десятки ракет без какого-либо сопротивления пролетели прямо над центром города. Удар пришёлся по инфраструктуре аэропорта Бен-Гурион.

Пожар начался на военной авиабазе США в Кувейте. Атаковали её с помощью беспилотников. Полыхают топливные хранилища, ангары и склады. Пламя до сих пор не удалось потушить. И в ближайшие дни власти Ирана анонсировали еще более интенсивные и масштабные удары.

Параллельно с этим Израиль открыл фактически второй фронт в Ливане. В этой стране Тель-Авив проводит, как заявляется, локальную военную операцию против местной шиитской группировки "Хезболла". Её лидеры решили выступить на стороне Ирана. Но вот под ударами авиации и артиллерии ЦАХАЛа погибают и гражданские. Армия бьёт без разбора. Мирные кварталы Бейрута стёрты с лица земли. Тем, кому повезло выжить, сейчас без крыши над головой. Количество жертв в Ливане растёт в геометрической прогрессии.

Андрей Петренко