Первая победа: российские спортсмены прошли под флагом страны на открытии Паралимпиады

Российские спортсмены впервые за 12 лет вышли с флагом на церемонии открытия Паралимпийских игр. Старт соревнованиям дали накануне в античном амфитеатре в Вероне.

В центре красочной постановки - капля воды. По задумке организаторов, она символизирует зарождение зимних Игр. Впервые в истории Паралимпиады огонь зажгли сразу в двух местах - в Милане у арки Мира и в Кортине-д'Ампеццо на площади Дибона. Чаши созданы по мотивам рисунков Леонардо да Винчи.

В состязаниях принимают участие шесть российских спортсменов. А всего за медали будут бороться участники 55-ти национальных сборных - это рекордное число. Паралимпийские игры продлятся до 15 марта.