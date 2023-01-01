Женщины на передовой: подвиги, приближающие Победу

Они говорят, что победа - это рубеж, до которого работа продолжается, и работа эта на передовой. Они выносят раненых с поля боя и под огнём восстанавливают связь, чтобы тот самый рубеж становился ближе. Женщины в военной форме: сильные и трогательные, как букеты, которые дарят им в преддверии весеннего праздника.

У каждой за плечами - не одна боевая история. Юлия Качуровская из тех военных медсестёр, которые лечат только одним своим присутствием. Задорная, добрая и внимательная. Юлия работает с солдатами срочной службы, а до этого два года спасала бойцов в зоне СВО, вытаскивала раненых с поля боя. На фронт девушка попросилась сама. На гражданке в Белгороде восемь лет проработала в реанимации.

Гражданская больница и война - это две разные вселенные. В реанимации - запланированные операции. Там - раны от пуль и осколков, контузии и ампутации. Юлия вспоминает один из дней: на грузовике они с водителем вывозили раненых, когда по машине ударил дрон-камикадзе. После взрыва Юлия вытаскивала из горящей машины раненых.

Мария прошла путь от гражданского волонтёра до контрактника. В 2023 году она подписала документы и стала связистом в танковой армии. Одна из её задач в зоне СВО - радиоэлектронная борьба с вражескими дронами. Каждый сбитый беспилотник - это спасённые жизни. А боевую награду девушка получила за эвакуацию 150-ти гражданских из-под плотного огня. На вопрос о планах Мария отвечает не раздумываю: "Победа - это рубеж, до которого работа не заканчивается".

Женщины в России всегда были сильными. Они могут выносить раненых, могут восстанавливать связь под огнём. Но внутри они - не железные.