Иран пообещал не наносить удары по соседним странам

Временный руководящий совет Ирана постановил не наносить удары по странам региона, если нет атак с их территории. До принятия этого решения минувшей ночью армия Ирана нанесла удары по объектам Израиля и базам США в Персидском заливе. Их поразили ракетами нового поколения. Этой ночью взрывы гремели и в Тегеране. Мощной атаке подвергся самый загруженный аэропорт страны.

Яркие вспышки всю ночь озаряли небо Тегерана. Израиль наносил удары по складам боеприпасов, топливным хранилищам и военным объектам. Но серьёзно досталось и гражданской инфраструктуре. Пострадали мирные кварталы. Повсюду выбитые стекла, повреждены фасады домов. Госпитали заполнены ранеными. Одна из ракет упала посреди оживленной трассы в центре Тегерана. На месте образовалась огромная воронка.

Ракетной атаке подвергся и международный аэропорт "Мехрабад". По сообщениям иранских СМИ, выгорели несколько пассажирских самолетов. Языки пламени были видны даже в отдаленных районах города. В городе Куме Израиль применил тяжёлые авиабомбы. По предварительным данным, разрушены десятки многоквартирных домов. Точное количество погибших и пострадавших неизвестно. Многие до сих пор остаются под завалами.

Только за минувшие сутки Израиль нанес удары, как минимум, по четырем сотням целей. Армия США тоже рапортует о своих успехах, выкладывают хвалебные ролики об уничтожении техники противника. Ракеты и беспилотники летят по бронемашинам, системам ПВО и установкам залпового огня. Только, как оказалось, многие пораженные цели всего лишь пластиковые макеты. Но с воздуха это понять невозможно.

Иран отвечает. Небольшие беспилотники выводят из строя дорогостоящие объекты радиоэлектронной разведки США. Без них армия как без глаз. Американцы пока что не научились бороться с иранскими дронами, поэтому несут очень болезненные материальные потери.

В последние сутки Иран начал применять современный беспилотник "Араш-2" для нанесения ударов по объектам США в странах Ближнего Востока. И вот результат - на базе "Виктория" в Багдаде возник пожар. В ОАЭ горит ангар с установками ПВО Patriot. В Эрбиле нанесен точный удар по отелю, в котором проживали американские военные. А в Ормузском проливе Иран уничтожил 13-й по счету нефтяной танкер. Корабль под флагом Британии пытался прорвать блокаду, но был подбит ракетой.