Первые звоночки: война на Ближнем Востоке раскручивает маховик экономического кризиса в США

Агрессия против Ирана рискует превратиться в настоящий кошмар для Запада. Действия США и Израиля в регионе спровоцировали сильнейший за последние пару лет годы скачок цен на нефть. Котировки вплотную приближаются к психологической отметке 100 долларов за баррель.

Стоимость бензина в США достигла самого высокого уровня за все время президентства Трампа, включая его первый срок. Европейцы - пострадавшие вдвойне. Сначала их грабили ради финансирования украинского конфликта. Теперь расплачиваются за ближневосточную авантюру заокеанского союзника. В Германии литр бензина доходит до двух с половиной евро.

И специалисты предупреждают - это лишь начало. Первые признаки надвигающегося энергетического кризиса заметны уже и в Европе, и в Штатах. Энергетический коллапс может растянуться на месяцы. Для снижения напряженности США даже допускают смягчение санкций в отношении российской нефти.

На этом фоне Вашингтон, в довольно циничной манере, пытается сместить фокус общественных настроений. Очередной креатив от Белого дома. Видео выложено в официальном аккаунте резиденции американского президента. Удары по объектам в Иране перемежаются фрагментами шутера GTA San Andreas. С момента разработки этой компьютерной игры её критиковали за излишнюю жестокость.

В первые дни агрессии против Тегерана в Белом Доме и Пентагоне заявили, что эта военная операция им не наскучит. Видимо, действительно были искренни. И в плейлистах ещё немало песен, клипов и шутеров, под которые можно бомбить Иран. Расчеловечивая жертв устроенной Штатами и Израилем бойни и выдавая её за увеселительную прогулку, американские политтехнологи преследуют сразу несколько целей - пытаются избежать осуждения кровопролития и хотят привлечь на сторону действующей администрации молодежную аудиторию.

Неудивительно, что Штаты лидируют по количеству массовых расстрелов в учебных заведениях. Если юным гражданам с детства вдалбливают, что огонь на поражение - это так весело. А удары по школам в Иране могут служить наглядным пособием. Опубликовано видео прилёта по очередному наполненному детьми образовательному учреждению. Атаке подверглась школа для мальчиков в Казвине.

В спецдокладе ООН удар по школе для девочек, в результате которого погибли более 170 человек называли военным преступлением. Верховный комиссар организации по правам человека призвал США провести беспристрастное расследование. В ООН заявили о необходимости обеспечить пострадавшим компенсациями.