Собянин рассказал об обновлении сложного диагностического оборудования в поликлиниках

Объём лучевых исследований в столичных поликлиниках за шесть лет увеличился более чем в два раза.

Как рассказал на своих страницах в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин, этого удалось добиться благодаря масштабному обновлению медицинской техники и закупке дополнительного современного оборудования, в том числе свыше 240 маммографов, почти 650 рентген-аппаратов, а также около ста магнитно-резонансных и компьютерных томографов.

Все приборы подключили к единому сервису ЕМИАС для создания централизованной базы исследований. Дистанционный анализ лучевых снимков с помощью искусственного интеллекта повысил скорость и качество их обработки рентгенологами.