Стала известна дата начала метеорологической весны в Москве

Метеорологическая весна в Москве с большой долей вероятности начнётся 10 марта. Об этом написал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

С этого дня среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нуля и, благодаря этому, в столичном регионе существенно ускорится процесс таяния снега. Пока же высота сугробов в столице составляет 47 сантиметров.

Минувшая зима была снежной и холодной. В Подмосковье температура опускалась ниже 30 градусов, а высота сугробов в некоторых районах достигала 90 сантиметров.