Мошенники стали собирать гуманитарную помощь жителям Ирана

Россиян предупредили о мошенничестве под видом гуманитарной помощи Ирану. Аферисты предлагают перевести деньги на криптокошельки.

С предостережением выступил Народный фронт. Там рассказали, что аферисты через поддельный документ предлагают перевести деньги на сбор помощи народу Ирана, пострадавшему от израильско-американской агрессии.

Народный фронт предупредил россиян, что организация не собирает средства в криптовалюте или на личные банковские карточки. Единственное назначение для сбора денег – помощь под девизом "Всё для Победы!". Средства направляются бойцам в зоне СВО и мирным жителям новых и приграничных регионов.