Сборная России завоевала первые медали на Паралимпиаде

Сборная России завоевала первую медаль на Паралимпиаде. Горнолыжница Варвара Ворончихина стала третьей в скоростном спуске стоя, показав время в 1 минуту 24,47 секунды. В скоростном спуске у мужчин третье место занял российский горнолыжник Алексей Бугаев, сообщает ТАСС.

Накануне в итальянской Вероне прошло торжественное открытие Паралимпиады. Российские спортсмены впервые за 12 лет вышли на церемонию открытия Игр с флагом страны.

В соревнованиях принимают участие шесть российских спортсменов. А всего за медали будут бороться участники 55-ти национальных сборных - это рекордное число. Паралимпийские игры продлятся до 15 марта.