В Москве строят ещё один путепровод через МЦД-2

На юге столицы начали возводить пролётное строение путепровода через МЦД-2. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, работы ведутся на границе районов Бирюлёво Восточное и Царицыно прямо над действующей железной дорогой.

Новое сооружение - часть проекта по созданию дополнительного участка Московского скоростного диаметра, который готов уже наполовину. Путепровод свяжет Липецкую улицу с МСД.

Металлоконструкции пролётного строения перемещают над путями методом надвижки, при этом влияние строительства на движение железнодорожного транспорта минимально. Работы закончат уже весной. После открытия развязки появятся дополнительные маршруты, жители Бирюлёва Восточного смогут быстрее добираться до станции метро "Царицыно".