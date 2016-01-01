На стадионе "Динамо" сыграли все звёзды женского гандбола России

На столичной арене "Динамо" состоялся уникальный гала-матч, в котором приняли участие все звёзды женского гандбола России. Мероприятие посвящено знаковой дате - десятилетнему юбилею победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В 2016 году наша сборная преодолела турнир в Бразилии без единой осечки, взяв верх над всеми соперницами. И сегодня на площадку вышли те, кто был причастен к тому историческому успеху. Противостояла им не менее достойная команда серебряных призёров Олимпиады в Токио.

Итог матча - боевая ничья. Помимо возможности насладиться зрелищным поединком, для зрителей организаторы подготовили автограф- и фотосессии с нашими чемпионками.