США втягивают Великобританию в авантюру на Ближнем Востоке. Сегодня стало известно, что Лондон готовит авианосец Prince of Wales к возможному развёртыванию в регионе, передаёт Sky News.

Корабль, несущий истребители F-35 и нуждающийся в сопровождении множества других судов и подводной лодки, приведён в состояние повышенной готовности; время на мобилизацию его сил средств сокращено до пяти дней. Экипаж судна предупреждён о возможном развертывании в связи с войной США и Израиля против Ирана.

Американцы имеют рядом с Ираном две авианесущие группы, ещё одна готовится к переброске на Ближний Восток. Накануне Иран утверждал, что нанёс удар по одному из американских кораблей.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат военную промышленность страны.

В результате ударов были убиты аятолла Хаменеи, военные руководители Ирана, сотни гражданских лиц, в том числе детей. Россия потребовала немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.