Орбан поставил на место обнаглевшего Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что получил послание с угрозами Владимира Зеленского, но воспринимает их как угрозы всей своей стране и советует это немедленно прекратить, сообщает ТАСС.

"Это Венгрия. Венгров нельзя шантажировать, и мне нельзя угрожать", - заявил глава правительства и предупредил, что с помощью шантажа Украина ничего не добьётся от Венгрии.

На этой неделе Владимир Зеленский, обсуждая с подчинёнными прекращение поставок на Украину электроэнергии из Венгрии, опустился до прямых угроз в адрес Виктора Орбана. Главарь киевского режима пообещал передать украинским военным адрес венгерского премьер-министра для того, чтобы они с ним разобрались.

Неделю назад Венгрия и Словакия отказались поставлять Украине электроэнергию из-за прекращения работы нефтепровода "Дружба", по которому по территории Украины в Европу транспортировалась российская нефть.